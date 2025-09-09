「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・宮城大弥投手が登板２０試合目で今季６勝目をマークするも、初完投白星を取り逃がした。打線の大量援護を受け、７回まで２失点と完投ペースだったが、５点リードの八回２死一、三塁から池田に右前適時打を許し、４点差となったところで無念の降板。１１３球を投げ、八回途中で８安打３失点されながら９三振を奪った。宮城は試合後、「ホームラン