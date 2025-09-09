海原やすよともこ＆友近がＭＣを務めるカンテレ（関西テレビ）のトークバラエティー「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」が９日、放送され、ワイプで映った元プロ野球レジェンド選手に注目が集まった。この日は、関西初上陸のグルメや万博の料理が特集され、女優・堀田茜、田崎佑一（藤崎マーケット）、そして元阪神タイガースの鳥谷敬（４４）がゲスト出演した。鳥谷氏は、最近見つけたおすすめグルメ