「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）ソフトバンクが逆転負けで２連敗。マジック１５は変わらず、２位日本ハムとのゲーム差は３となった。モイネロがまさかの六回途中７失点ＫＯを喫した。二回に３点の援護を受けたが、三回に今川の適時打と郡司の犠飛で１点差に迫られた。四回には山県に同点の２号ソロを被弾。五回には今川に勝ち越しソロを打たれ、ひっくり返された。六回は万波の安打から再び山