¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£³¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÆü¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢ºå¿À¤Ë²÷¾¡¤·¤¿£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´¡¦£µ¤Ë³«¤¤¤¿¡£Æó²ó¤ËÅÄÃæ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£»Í²ó¤Ë¤ÏÀÐ°Ë¤Îµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¡£¤À¤¬¸Þ²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÎµÈÅÄ¤¬´äÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ï»²ó¤Ë¤ÏËÌÂ¼·Ã¤ËµÕÅ¾¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²¾¡£µÇÔ¤È²¼¹ßµ¤Ì£¡£»Ä¤ê£±£·»î¹ç¤Ç£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£