¥ê¡¼¥°ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤Î½é¤Î»î¹ç¤Ç¶áËÜ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¿è¤Ê¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÅÐ¾ì¶Ê¤òÊÑ¹¹¡£Íò¤Î¡Ö´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥­±«Íò¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¤Î»þ¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÍò¤âÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬¤¢