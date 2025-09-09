¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¹Ã»Ò±à¡Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢Í¥¾¡·èÄê¸åºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢CS¤ÇÀï¤¦²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ëDeNA¤ËÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¥±¥¤¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï3¼ºÅÀ¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢9²ó¤Ë°Ë¸¶¤òÅêÆþ¤·¤¿µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À­¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥±¥¤