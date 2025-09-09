Dynabookは9月8日、AMD Ryzen 200シリーズプロセッサを搭載した法人向けノートPC 3機種を発表した。13.3型のdynabook RA73/VY、14型のdynabook XA74/VY、16型のdynabook BA86/VYの3機種で、いずれも9月8日から受注を開始している。13.3型のdynabook RA73/VYdynabookブランドのノートPCでは珍しくAMD Ryzen 200シリーズプロセッサを採用した新製品群。高いパフォーマンスと電力効率、コスト面でのバランスを取った新製品だとし、よ