東都大学野球連盟は９日、１週間後の１６日の１部リーグ開幕を前に、都内で６校の監督による座談会を行った。最大の話題は、リーグ戦５連覇中の青学大。２０１１年秋〜１４年春の亜大以来、史上３校目のＶ６に挑む安藤寧則監督（４８）は「秋も優勝をつかみ取れるように。６連覇というところは、しっかり目指していきたい」と力強く抱負を述べた。これに対し、春３位の東洋大・井上大監督（５１）は「なんとしても、青学さん