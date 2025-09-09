²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÄÌÌë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É× yH2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¡¢»Õ¾¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ËÒÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿Ê¸øÊ¿¤µ¤ó¡¢ÆÁ²¬½ãÊ¿¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¦ÄÌÌë ¡ÛÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É× yH2¤¬ÄÉÅé¡ÖÂº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¡×¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë10Æü´ÖÁ°¤Û¤É¤ËºÇ¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¡¢¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤­¤º¡×¤È¾®ËÒ