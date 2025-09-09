朴軫永氏（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国大統領府は9日、K―POPなど大衆文化の持続的な世界展開のため大統領直属組織として新設する「大衆文化交流委員会」の共同委員長に、大手芸能事務所「JYPエンターテインメント」設立者でJ.Y.Parkとして活動する歌手の朴軫永氏（53）を充てる人事を発表した。同ポストは閣僚級とされ、もう一人の委員長は崔輝永文化体育観光相。JYPはアイドルグループ「TWICE」「NiziU」などを発掘し、