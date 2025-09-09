¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬ ÂçÊ¬¸©µÏÃÛ»Ô¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ç¸ýºÂÈÖ¹æ¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½ñÎà£²·ï¤ò¿¦°÷¤¬Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µÏÃÛ»Ô¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î18Æü¡¢Ê¡»ã´Ø·¸¤Î°Ñ°÷¤Ë¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë£±¿Í¤Î½»½ê¤ä»áÌ¾¡¢¸ýºÂ¾ðÊó¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½ñÎà¤È¡¢°Ñ°÷12¿Í¤Î»áÌ¾¤ä¸ýºÂÈÖ¹æ¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½ñÎà¤òÃ´Åö¿¦°÷¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£·î1Æü¤Ë¿¦°÷¤¬°Ñ°÷¤Ë¼ÕÎé¤ò¿¶¤ê¹þ