¡Ö¹â¾¾µÜµ­Ç°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡¦£Ç£±¡×¡Ê£¹Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï£´£¹¡¢£µ£°²ó¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð¾ì¼ÔºÇÂ¿¤Î£¶²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÃÏ¸µ¤ÎÂÀÅÄÏÂÈþ¡Ê£µ£²¡Ë¡áÂçºå¡¦£¶£¹´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¸×»ë¤¿¤ó¤¿¤ó¤ÈÄÞ¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡££µÏÈ£±Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤Ç¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤¬Æ°¤¯º®Àï¤ÎÃæ¡¢£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ÇÅÄÆ¬¼Â¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿£·£·¹æµ¡¤ÎÆ°¤­¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤â¡Ö¿­¤Ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¡Ö£Ó¤¬Êü¤êÊü¤ê¤Ç