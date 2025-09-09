Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤¦¤±¿·³ã»Ô¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë±Õ¾õ²½ÂÐºö¹©»ö¡£ÈñÍÑÉéÃ´¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤È»Ô¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï½»Ì±¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8ÆüÌë¡¢¹õºëÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡£¼«¼£²ñ¤ÎÂåÉ½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤ËÀèÎ©¤Á»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò¿·³ã»ÔÅÔ»Ô·×²è²Ýº´Æ£¸ù°ì²ÝÄ¹¡Ó¡Ö¾­Íè¡¢±Õ¾õ²½¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¹©»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂðÃÏ¤¬¤Ç