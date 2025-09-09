◇プロ野球セ・リーグ 巨人6ー4広島(9日、東京ドーム)巨人は初回、打者一巡の猛攻で6点を挙げ最後までリードを守り抜き広島との3連戦の初戦を制しました。初回、先発の戸郷翔征投手が1点の先制を許します。しかし、直後に1アウト1塁2塁のチャンスで岡本和真選手のタイムリーで同点に追いつくと、満塁にチャンスを広げた後に中山礼都選手にもタイムリーが飛び出し、一気に逆転します。なおも満塁とし、リチャード選手が広島先発・床