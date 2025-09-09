9mm Parabellum Bulletが、22回目のバンド結成記念日となる2026年3月17日に、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞をCLUB CITTA’にて開催することを発表した。本ライブは、これまでに発表した作品の中から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブで、2014年2月8日に日本武道館で行われたバンド結成10周年記念ライブ以来12年ぶりに開催。本日9月9日に2014年2月7日以来11年ぶりに開催された、収録曲順が