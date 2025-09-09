Mardelasが10周年ベストアルバム『Brand New Best 2025』のジャケット写真とアルバム詳細を発表した。ジャケットは、Mardelasのイメージカラーである紫のカラーリングに10周年を象徴するモチーフが散りばめられたもの。収録楽曲は、Mardelasの10年間の活動を象徴する楽曲を現メンバーでリ・レコーディング＋リミックスし、更にはアレンジも一新して、パワーアップした“ニュー・ヴァージョン”として収録。まさに“自らの軌跡を振