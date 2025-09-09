今っぽい印象にイメチェンしたい大人女性には「ナチュラルウルフ」がおすすめです。レイヤーで軽やかな動きを演出しつつ、やりすぎ感なくナチュラルに仕上がるのがポイント。顔まわりに立体感が生まれることで、若々しい印象に導いてくれそうです。今回は40・50代にも似合うスタイルをピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。 控えめなレイヤーが上品な雰囲気 肩↑の位置で外ハネさせたナチュラルウルフ。