◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）巨人が広島に逆転勝ちし３連勝。勝率を５割に戻した。先発の戸郷翔征投手が初回に１点を先制されたが、直後に打線が打者一巡の猛攻、リチャード内野手の満塁本塁打などで一挙６点を挙げて逆転した。戸郷は５回８安打４失点（自責３）、今季最多タイの８奪三振で今季の広島戦は初勝利となる６勝目を挙げた。９回に登板したマルティネス投手は４０セーブ目をマークした