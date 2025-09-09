ファミリーマート（東京都港区）が、2025年にコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションした「ファミリーマート×スヌーピー『ファミマの特別コレクション』」を9月9日から実施しています。今回のコラボで登場した、スヌーピーをイメージした「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」と、「ルーシー」がパッケージにデザインされた「ルーシーのレモネード」の2品を、オトナンサー編集部のスタッフを実食してみま