¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤Î¸µÉû½êÄ¹¤Ç¡¢ÅìËÌÂçÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®ÅÄ¼¢¤µ¤ó¤¬4Æü»àµî¤·¤¿¡£ÅìËÌÂç¤¬9ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£100ºÐ¡£»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£