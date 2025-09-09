台風１５号に伴う「観測史上最大クラス」（気象庁）の竜巻に襲われた静岡県では９日までに、全半壊と一部損壊を含め計１４６６棟の住宅被害が確認された。住民らは復旧作業に追われる一方、避難生活の長期化や生活再建への不安を募らせている。「寝食できる場所が見つからないことには避難所生活を続けるしかない」。同県牧之原市の南條秀雄さん（６４）はそうこぼす。５日の竜巻で２階建ての自宅は屋根の大部分が飛んで天井