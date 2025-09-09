サントリーは、ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査（以下、同社調査）を実施した。その結果、2024年のノンアルコール飲料市場は伸長を続け、過去最大の規模となった。2024年のノンアルコール飲料市場は、4584万ケース（1ケース＝350ml×24本）（対前年111％）と、10年前の約1.6倍の規模になったと推定される。2025年の市場規模は約4730万ケース（対前年103％）と、さらなる拡大が見込まれる。ノンアルコール飲料