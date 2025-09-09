六花亭は、アメリカ・カリフォルニア州に南カリフォルニア店を9月10日にオープンする。海外には初進出となる。ランチョクカモンガのショッピングモール「ビクトリアガーデン」のスワロフスキーとMACに挟まれた場所に位置する。オープンに向けた工事は2月に着工していた。9月13日にグランドオープンし、9月20日と21日にはフォトブースイベントを実施する。六花亭は、1933年に「帯広千秋庵」として北海道・帯広でオープン。日本初と