旨辛 豚つけ汁うどん（温泉玉子つき）※うどんの量は2玉丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「旨辛 豚つけ汁うどん」と「柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん」、持ち帰り専用商品「丸亀うどん弁当」の新作として「梅とろろオクラうどん弁当」を9月9日から期間限定で全国の丸亀製麺で販売する。8月29日に行われた新商品発表会では、冷たいうどんを秋の新商品