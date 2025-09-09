¥ß¥º¥Î¤Ï5Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Mizuno Urban Electric Pack¡ØÁ®¸÷¤ÎÇ¡¤­¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢¾¡Éé¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡Ù¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2025½©Åß¤ÎNEW¥«¥é¡¼¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤È¥Í¥ª¥ó¥Þ¥¼¥ó¥¿¤¬¡¢Á®¸÷¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ½¸½¡¢Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 JAPAN¡ÊÀÇ¹þ27,500±ß¡Ë¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 ¦Â JAPAN¡ÊÀÇ¹þ31,900±ß¡Ë¡Ø