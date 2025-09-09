◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム7-4ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)首位ソフトバンクは2位日本ハムに逆転負けを喫し、ゲーム差を「3」に縮められました。優勝マジックを「15」とし、2位日本ハムと北海道でのレギュラーシーズン最後の直接対決に臨んだソフトバンク。試合前の時点でパ・リーグトップの防御率1.08を誇ったモイネロ投手と、両リーグトップの13勝をあげていた伊藤大海投手の投げ合いでしたが、試合は序盤