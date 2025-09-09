離婚後に故郷の京都・丹後半島に戻り、看護師として働いて7年の川岸奈緒。大切なひとり息子、涼介の進路にやきもきし、涼介のことをよく知る医師の三上に相談すると、三上が「東京の緩和ケア病棟で働く話」が進んでいることを聞かされる。その緩和ケアをモチーフに、旅立つ人と受け継ぐ人の美しいバトンを描いた『春の星を一緒に』。ドラマ化もされた『満天のゴール』の続編に当たる。著者は、作家であり現役看護師でもある藤岡陽