¡Öºå¿À£°¡Ý£³£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿¶å²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬Åê¼ê¶¯½±°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢£±»à¸å¤Ë¤Ï¿¹²¼¤¬ÄËÎõ¤Êº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢°ìÈ¯Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£µ±¤ÏÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢Âç»³¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç£±ÅÀ¤âÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÔËÌ¤Î½Ö´Ö¤³¤½£´Ëü£²£¶£´£°¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å