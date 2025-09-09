「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）接戦は終わってみれば大敗となり、ロッテの連勝は２で止まった。同点の七回に登板した２番手・沢村が誤算だった。２安打と四球で１死満塁とされ、西川に右中間２点二塁打を浴び、決勝を献上。さらに２死一、三塁から西野に左中間三塁打、森に左越え適時二塁打を浴び５失点で降板した。六回までは緊迫した展開。先発・石川柊は二回に２死の２ランで２点の先制