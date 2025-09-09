ÀÐÇËÁíÍý¤¬¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÏÃ¯¡©Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡È5¿Í¡É¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤È¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤«¡©ºþ¿·´¶¤«¡©¡ÖÃ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Äü¤á¤ÎÀ¼¤â°æ¾åµ®Çî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤è¤¤¤«Ê¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£50Âå²ñ¼Ò°÷¡ÖÃ¯¤â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×