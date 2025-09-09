「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）巨人が初回に７連打で６得点を奪う打者一巡の猛攻で逆転。３連勝で勝率を５割に戻した。初回に先発・戸郷が１点を先制されるが、直後の攻撃で１死からキャベッジの中越え二塁打を皮切りに打線がつながる。泉口も中前打で続くと１死一、三塁から岡本の中前適時打で、すぐさま同点に追いついた。さらに１死満塁として、中山が右前へ運ぶ適時打で勝ち越し。そして、１死満塁からリチャ