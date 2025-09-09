私はミカ。義祖母（80）や義母（60）が、ガンガンガンと杖で物を叩いて人を呼んだり、手を叩いたりして人を呼ぶことに、ものすごい抵抗を感じました。私がされるのもイヤだし、人にやっている姿も見たくないのです。義祖母や義母と一緒にいて、いてもたってもいられなくなるほど恥ずかしく、同類だと思われるのも勘弁してほしい。身内の悪口を言われるのはイヤだと思いますが、私もこれ以上イヤな思いをしたくないので、旦那に相談