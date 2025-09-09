衝撃発表！寄り添う2ショット女性デュオ2人そろって結婚と妊娠を公表し、年内で活動を休止することを発表した。「いつも応援してくださっている皆様へ」と題したコメントをXに公開したのは、consado(コンサド)。「このたび、優未・武田レイナは、それぞれかねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、二人ともおなかに小さな命を授かりました」と優未(36)と武田レイナ(34)の連名で