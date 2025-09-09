福岡管区気象台は9日午後4時22分、大雨と落雷および突風に関する福岡県気象情報第6号を発表した福岡県では、10日明け方から昼過ぎにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。また、10日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意喚起した。［気象概況］日本海から対馬海峡にのびる前線が10日にかけて九州北部地方へゆっくり南下し、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ