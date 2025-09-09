自民党の高市早苗・前経済安全保障相（６４）は、石破首相（党総裁）の後継を決める総裁選に立候補する意向を固めた。茂木敏充・前幹事長（６９）は１０日に出馬を正式に表明する記者会見を開く。党は９日の総務会で、総裁選を全国一斉の党員投票を伴う「フルスペック」方式で行うことを決めた。１０日には「２２日告示、１０月４日投開票」の日程も決定する予定だ。昨年９月の前回総裁選の決選投票で石破首相に敗れた高市氏は