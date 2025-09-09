俳優の櫻井海音（２４）が９日、今月１６日正午にオフィシャルファンクラブ「ＳＥＡ／ＮＯＴＥ」をオープンすることを発表した。ファンクラブでは、ムービー、ラジオ、ブログなど、ファンクラブ内でしか見られない櫻井の魅力を存分に伝える。また、オープンを記念した早期入会特典として期間中に「１２か月まとめ払い」で入会者全員を対象に、櫻井本人登場の特別イベントに招待。さらに直筆サイン入り撮り下ろしチェキをプレゼ