【モデルプレス＝2025/09/09】俳優の岡田将生が9月9日、都内で開催された映画「アフター・ザ・クエイク」（10月3日公開）舞台挨拶付きプレミア上映に、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市、井上剛監督と共に出席。30年後の夢を語った。【写真】岡田将生が憧れる大物俳優◆岡田将生、大物俳優に緊張岡田は冒頭のあいさつで「僕はデビューの映画の舞台挨拶が初めての舞台挨拶だったと思うんです。佐藤浩市さんとそれ以来に並ばせてもらって