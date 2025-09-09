「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神がＤｅＮＡに完封負けを喫した。連勝は４でストップ。先発の村上は７回４安打３失点で４敗目を喫した。現在１１勝で、トップの才木、ＤｅＮＡ・東に１差としていたが、肩を並べることができなかった。打線も元気なく苦手のケイを攻略できなかった。７日の広島戦（甲子園）で２年ぶりのリーグ優勝を遂げた阪神。翌戦となったこの日は序盤から追う展開となった。二回、村上が先