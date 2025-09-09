【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】“ドジャースの王子”がお口あんぐりリアクションドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したロッキーズ戦で7回、パヘスへの死球シーンで、先発グラスノーが見せたまさかの表情が話題となった。1-1の同点で迎えた7回1死、打席のアンディ・パヘスに対してロッキーズ3番手チ