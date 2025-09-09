（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は8日、立憲民主党の衆院議員4人と台北市の外交部（外務省）で面会した。同部が9日に発表した報道資料によれば、日本の政治情勢や経済協力、観光、教育、文化など、台日双方が関心を寄せる話題について幅広く意見を交わした。面会したのは太栄志氏、吉田晴美氏、大築紅葉氏、酒井菜摘氏。林氏は、立憲民主党が訪問団を組んで来台し、台湾への堅実な支持を示したと言及。太氏