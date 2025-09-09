Jリーグは９月９日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の横浜FC戦（１−０）で退場となっていたヴィッセル神戸DFマテウス・トゥーレルの処分を発表した。トゥーレルは26分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチをした際、それをカットしようとした相手MFの小倉陽太に対し、激しいスライディングタックルで接触してしまう。上田益也主審は危険なプレーと判断し、トゥーレルにレッドカードを提示した。