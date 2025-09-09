¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í6¡½4¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡á¥­¥å¡¼¥Ð¡Ë¤¬9Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨51ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëº£µ¨40¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£6¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢¾®±à¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ò12µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó40¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÃæÆü»þÂå¤Îºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¡£