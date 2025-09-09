広瀬すず（27）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、妻夫木聡（44）の主演映画「宝島」（大友啓史監督、19日公開）東京プレミアで「涙が枯れそう…枯れてました」と撮影を振り返った。「宝島」は作家・真藤順丈氏の2019年（平31）の直木賞受賞作の実写映画化作品。戦後に米軍統治下に置かれた沖縄で、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を描いた。18年6月に刊行され