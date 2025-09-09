白い靴下模様がチャームポイントのハチワレ猫さんは、なぜか片足だけがハイソックスなんだとか。飼い主さんがコメントした素敵な理由に共感する人が続出し「猫のお父さんが短い靴下でお母さんが長い靴下だったのかな」「とっても素敵な表現ですね」などの声が寄せられ評判を呼んでいます。 【写真：『前足の色が左右で違う猫』の理由……】 片足だけハイソックスの理由 Xアカウント「たろう（@taro20216）」には、ハチワ