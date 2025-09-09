パーキンソン病は手の震えや歩行の困難といった運動障害を示す病気であり、神経細胞が冒される神経変性疾患の中ではアルツハイマー病に次いで2番目に多い疾患です。そんなパーキンソン病とは一体どういう病気なのかについて解説する動画を、科学誌のNatureがYouTubeで公開しています。Understanding Parkinson's disease - YouTubeパーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患です。最も顕著な症状には動作の