¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¶¡½£´¹­Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¤Ï¡¢£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î£³Ï¢Àï½éÀï¤òÍî¤È¤·¡¢º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î¼Ú¶â¤Ï£±£³¤ËËÄ¤é¤ß¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Þ¤Çº£µ¨ºÇÂç¤Î£µ¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀÀèÀ©Ä¾¸å¤Î½é²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢£±»à¤«¤é£·Ï¢ÂÇ¤Ç£¶¼ºÅÀ¡££²²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²ó£¶¼ºÅÀ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£°ÇÔÌÜ¡Ê£¹¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿