４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫さん（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）享年８２）の通夜が９日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれた。橋さんが生前所属していた「夢グループ」の石田重廣社長は、葬儀委員長としてあいさつした通夜を終えて報道陣の取材に応じ「言葉を話すことができなくなる寸前まで精いっぱい歌った橋さんに感謝。素晴らしかった。格好良かった」と語った。石田社長によると、橋さんは５月に