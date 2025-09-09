俳優の及川光博さん（55）が主演する、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』に麻生久美子さん、光石研さん（63）、坂井真紀さん（55）が出演することが9日、発表されました。ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーです。主演の及川さんが、心優しきゲイ・波多野玄一を演じ、