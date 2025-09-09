車いすテニスで前週の全米オープンを制し、４大大会とパラリンピック全てを制する生涯ゴールデンスラム（ＧＳ）を史上最年少の１９歳で達成した小田凱人（ときと、東海理化）が９日、凱旋した。都内で記者会見に応じ「僕からしたらこれ（生涯ＧＳ）が一番のご褒美」と快挙の喜びを語った。会見の冒頭こう切り出した。「虹は雨の後でしか見られません。雨の中でも見られません。全てが過ぎ去った後に虹は見られます。僕にとって