サッカーのイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストの新監督にアンジェ・ポステコグルー氏（60）が就任する見通しになったと複数の地元メディアが9日に報じた。クラブはギリシャ人オーナーのエバンゲロス・マリナキス氏との関係悪化が表面化していたヌノ・エスピリトサント監督（51）の解任を8日に発表。インディペンデント紙は昨季までトットナムを率いたポステコグルー氏が新監督就任に合意し、9日には練習